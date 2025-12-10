Возможны ли морозы до -30 градусов этой зимой в Украине: что говорит синоптик

Сильных морозов до -20 или -30 градусов уже давно не было в Украине. В этом году они маловероятны, однако отрицать возможность периода стока холодных воздушных масс не стоит.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Возможны ли сильные морозы зимой?

По словам синоптика, возможность морозов в целом зависит от того, насколько интенсивным будет полярный вихрь, от которого зависят погодные условия в восточной части Европы, в том числе и на территории Украины.

При отрицательной фазе, когда этот вихрь слабый и холодные воздушные массы не так интенсивно вращаются, то может происходить вторжение холодного арктического воздуха и на территорию Украины,

– рассказала она.

В то же время Наталья Птуха отметила, что расположение Украины предусматривает возможность различных погодных условий – как холодных, так и теплых. Наиболее подверженными морозам пока могут быть только Карпаты.

"Но во второй половине декабря, это уже нужно снова мониторить и смотреть, что прогнозирует Украинский гидрометцентр. Для этого синоптики круглосуточно работают, уточняют", – добавила представительница Укргидрометцентра.

Она добавила, что на этой неделе скорее всего каких-то ощутимых опасных явлений, таких как метели и снегопады не ожидается.

Какой будет погода в ближайшее время?