Чи можливі морози до -30 градусів цієї зими в Україні: що каже синоптикиня
- Цього року сильні морози до -30 градусів в Україні малоймовірні, але можливі періоди стоку холодних повітряних мас.
- Полярний вихор впливає на можливість вторгнення холодного арктичного повітря, найбільше до морозів схильні Карпати.
Сильних морозів до -20 чи -30 градусів уже давно не було в Україні. Цього року вони малоймовірні, проте заперечувати можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Дивіться також Подекуди дощі із мокрим снігом та плюсова температура: погода на 10 грудня
Чи можливі сильні морози взимку?
За словами синоптикині, можливість морозів загалом залежить від того, наскільки інтенсивним буде полярний вихор, від якого залежать погодні умови у східній частині Європи, зокрема і на території України.
За від'ємної фази, коли цей вихор слабкий і холодні повітряні маси не так інтенсивно обертаються, то може відбуватися вторгнення холодного арктичного повітря і до території України,
– розповіла вона.
Водночас Наталія Птуха наголосила, що розташування України передбачає можливість різних погодних умов – як холодних, так і теплих. Найбільш схильними до морозів наразі можуть бути лише Карпати.
"Але у другій половині грудня, це вже потрібно знову моніторити й дивитися, що прогнозує Український гідрометцентр. Для цього синоптики цілодобово працюють, уточнюють", – додала представниця Укргідрометцентру.
Вона додала, що цього тижня радше за все якихось відчутних небезпечних явищ, таких як хуртовини та снігопади не очікується.
Якою буде погода найближчим часом?
Метеорологічної зими в Україні наразі не спостерігається через плюсові температурні показники. Загалом останніми роками зими у нашому регіоні стають теплішими, пояснювала Наталія Птуха раніше.
Також вона розповідала, що з огляду на погоду у цей період, яка спостерігалася минулих років, та статистичних значень тенденції на сталий сніг цієї зими досить мінімальні. І такий характер погоди може зберігатися.