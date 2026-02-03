Новое похолодание идет в Украину: синоптик назвал даты, когда снова ударят морозы

Наиболее холодная погода осталась позади, в дальнейшем ожидается постепенное повышение температурных показателей. Но после этого морозы ударят снова.

Впрочем, это будет не настолько сильно, как было до этого. Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.

Смотрите также Почти весна: на Львовщине плюсовая температура будет уже на этой неделе

Когда вернутся морозы?

Виталий Постригань сообщил о прохождении самой холодной ночи. В Черкасской области ночью метеостанции зафиксировали в воздухе -22...-25 градусов, а местами было до -29 градусов, что было самой низкой температурой этой зимой.

Согласно прогнозу синоптика, еще в течение среды, 4 февраля, морозы задержатся на территории Украины, но уже с четверга, 5 февраля, по его словам, ожидается перестройка синоптических процессов, что повлияет на погоду.

Наконец, котловина циклона "Romina" наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря постепенно оттеснит антициклон "Daniel" с аномальной стужей за восточные границы нашего государства. Однако, потепление будет медленным,

– объяснил он.

Также, по предварительным прогностическим оценкам, уже в период с 8 по 9 февраля стоит ждать новой волны морозов скандинавского происхождения. Несмотря на это, таких сильных морозов, как, например до -29 градусов, в Украине уже не будет.

Какой будет погода в ближайшие дни?