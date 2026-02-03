Новое похолодание идет в Украину: синоптик назвал даты, когда снова ударят морозы
- С 5 февраля ожидается потепление из-за влияния циклона "Romina", который вытеснит холодный антициклон "Daniel".
- С 8 по 9 февраля прогнозируется новая волна морозов скандинавского происхождения, но не таких сильных, как раньше.
Наиболее холодная погода осталась позади, в дальнейшем ожидается постепенное повышение температурных показателей. Но после этого морозы ударят снова.
Впрочем, это будет не настолько сильно, как было до этого. Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.
Смотрите также Почти весна: на Львовщине плюсовая температура будет уже на этой неделе
Когда вернутся морозы?
Виталий Постригань сообщил о прохождении самой холодной ночи. В Черкасской области ночью метеостанции зафиксировали в воздухе -22...-25 градусов, а местами было до -29 градусов, что было самой низкой температурой этой зимой.
Согласно прогнозу синоптика, еще в течение среды, 4 февраля, морозы задержатся на территории Украины, но уже с четверга, 5 февраля, по его словам, ожидается перестройка синоптических процессов, что повлияет на погоду.
Наконец, котловина циклона "Romina" наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря постепенно оттеснит антициклон "Daniel" с аномальной стужей за восточные границы нашего государства. Однако, потепление будет медленным,
– объяснил он.
Также, по предварительным прогностическим оценкам, уже в период с 8 по 9 февраля стоит ждать новой волны морозов скандинавского происхождения. Несмотря на это, таких сильных морозов, как, например до -29 градусов, в Украине уже не будет.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Сообщали, что в первой половине недели в части областей Украины, особенно в северных и восточных, возможны снижения до около 29 градусов мороза. Но уже в конце недели в Украине ощутимо потеплеет.
Начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщала, что уже начиная с 7 февраля днем, в большинстве областей температура будет приближаться к нулю или перейдет в "плюс".
К слову, одним из факторов, который влияет на морозную погоду в северном полушарии и, вероятно, будет влиять в начале февраля, является ослабление циркумполярного северного вихря над Северным полюсом.