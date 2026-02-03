Нове похолодання суне в Україну: синоптик назвав дати, коли знову вдарять морози

Найбільш холодна погода залишилася позаду, надалі очікується поступове підвищення температурних показників. Але після цього морози вдарять знову.

Утім, це буде не настільки сильно, як було до цього. Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

Коли повернуться морози?

Віталій Постригань повідомив про проходження найхолоднішої ночі. У Черкаській області вночі метеостанції зафіксували у повітрі -22...-25 градусів, а подекуди було до -29 градусів, що було найнижчою температурою цієї зими.

Згідно з прогнозом синоптика, ще впродовж середи, 4 лютого, морози затримаються на території України, але вже з четверга, 5 лютого, за його словами, очікується перебудова синоптичних процесів, що вплине на погоду.

Нарешті, улоговина циклону "Romina" наповнена теплом Атлантики та Середземного моря поступово відтіснить антициклон "Daniel" з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави. Однак, потепління буде повільним,

– пояснив він.

Також, за попередніми прогностичними оцінками, вже в період з 8 по 9 лютого варто чекати нової хвилі морозів скандинавського походження. Попри це, таких сильних морозів, як, наприклад до -29 градусів, в Україні вже не буде.

Якою буде погода найближчими днями?