Ударят ли сильные морозы в начале декабря: прогноз на первые дни зимы
- В начале декабря в Украине не ожидается сильного похолодания, температурные показатели будут оставаться выше нуля.
- В южных и центральных областях в течение понедельника, 1 декабря, возможны незначительные дожди, в остальных регионах без осадков.
В первые дни декабря погода в Украине не изменится в значительной степени. Температурные показатели в ближайшее время не опустятся ниже нуля, поэтому сильного похолодания или морозов пока не будет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Идет ли в Украину метеорологическая зима: синоптик ответил
Какая погода будет в первые дни декабря?
Уже в понедельник, 1 декабря, в южных и большинстве центральных областей пройдут незначительные и умеренные дожди, в других регионах осадков не ожидается. В течение вторника, 2 декабря, существенных дождей в Украине не будет.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, в дневные часы столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла. В южных областях ночью будет от 4 до 9 градусов тепла.
Днем в южной части будет теплее, для соответствующих регионов синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Также 1 и 2 декабря в Украине местами ожидается туман в ночные и утренние часы.
Какой декабрь будет в целом?
Ранее Укргидрометцентр показал предварительный прогноз на декабрь. В первый зимний месяц украинцам стоит ожидать, что средняя месячная температура будет на минимум несколько градусов выше нормы.
Предварительные расчеты показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной нормы, из-за чего будет "больше плюсов, чем минусов". Теплее всего будет на юге.
К слову, еще ранее профессор Вазира Мартазинова предполагала, что в первый месяц зимы Украину встретит большое количество осадков. По большей части, по ее словам, они будут в виде мокрого снега.