Чи вдарять сильні морози на початку грудня: прогноз на перші дні зими

У перші дні грудня погода в Україні не зміниться значною мірою. Температурні показники найближчим часом не опустяться нижче нуля, тому сильного похолодання чи морозів поки що не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи йде в Україну метеорологічна зима: синоптик відповів

Яка погода буде у перші дні грудня?

Вже у понеділок, 1 грудня, у південних та більшості центральних областей пройдуть незначні та помірні дощі, в інших регіонах опадів не очікується. Протягом вівторка, 2 грудня, істотних дощів в Україні не буде.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. У південних областях вночі буде від 4 до 9 градусів тепла.

Вдень у південній частині буде найтепліше, для відповідних регіонів синоптики прогнозують від 7 до 12 градусів тепла. Також 1 та 2 грудня в Україні місцями очікується туман у нічні та ранкові години.

Який грудень буде загалом?