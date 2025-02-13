Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

В пятницу на Западе пройдет небольшой снег с дождем. Ночью 0 – -5 градусов. Днем 0 – +5 градусов.

На остальной территории осадки не ожидаются. Только в северных, Винницкой и Черкасской областях днем возможен небольшой мокрый снег. Ночью -3 – -8 градусов. На Востоке до -13 градусов. Днем от -2 до +3, на Юге +4 – +9 градусов.

В субботу снег пройдет уже в большинстве областей. В течение суток -1 – -8 градусов. Днем на Востоке около 0, а на Юге +1 – +5 градусов.

В воскресенье, 16 февраля, на Западе, Востоке и Северо-Востоке пройдет небольшой снег. На остальной территории Украины – без осадков.

Ожидается снижение температуры ночью до -8 – -13 градусов, в Карпатах до -18. Днем -3 – -8, на Юге ночью и днем 0 – -7 градусов,

– отметили синоптики.

Также в Укргидрометцентре предупреждают, что 14 февраля в западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей, в выходные в Украине на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.