На территорию нашего государства оказывает влияние антициклон. Чаще именно с северо-востока и востока, рассказала в интервью 24 Канала синоптик Наталья Птуха.

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По словам Птухи, центр антициклона преимущественно расположен на территории России, а мы – в его периферии. То есть, западная часть антициклона влияет на нас.

И соответственно восточные области находятся чуть ближе к центру антициклона, из-за чего холод у них может ощущаться сильнее, а температуры быть очень низкими, почти арктическими,

– отметила синоптик.

Также она добавила, что даже максимальный показатель температуры – рекордный минус, когда-либо фиксировавшийся на территории Украины, был как раз на Востоке. В частности, 8 января 1935 года на метеостанции Луганск наблюдалось -41,9 градуса.

Обратите внимание! На Востоке Украины продолжаются очень жесткие бои. Независимо от погодных условий наши воины героически противостоят российскому агрессору. Если у вас есть возможность, помогайте донатами, теплыми вещами, в частности, термобельем и носками. Также пригодятся окопные свечи. Как их сделать, можете просмотреть вот здесь.