На територію нашої держави впливає антициклон. Найчастіше саме з північного сходу та зі сходу, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха.

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За словами Птухи, центр антициклону переважно розташований на території Росії, а ми – в його периферії. Тобто західна частина антициклону впливає на нас.

І відповідно східні області перебувають трохи ближче до центру антициклону, через що холод у них може відчуватися сильніше, а температури бути дуже низькими, майже арктичними,

– зазначила синоптикиня.

Також вона додала, що навіть максимальний показник температури – рекордний мінус, який коли-небудь фіксували на території України, був якраз на Сході. Зокрема, 8 січня 1935 року на метеостанції Луганськ спостерігалося -41,9 градуса.

Зверніть увагу! На Сході України тривають дуже жорсткі бої. Незалежно від погодних умов наші воїни героїчно протистоять російському агресору. Якщо у вас є можливість, допомагайте донатами, теплими речами, зокрема, термобілизною та шкарпетками. Також стануть у нагоді окопні свічки. Як їх зробити, можете переглянуть ось тут.