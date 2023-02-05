На території України були дві основні хвилі тепла. Зокрема, у перші дні січня та з 18 до 21 числа. Про це розповіла в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чому у січні була аномально тепла погода

У двох випадках була доволі схожа ситуація, – виніс теплої повітряної маси, виніс тепла з Африканського континенту, тобто з півдня до території України,

– зазначила Птуха.

Також вона додала, що, звичайно ж, це повітря дещо трансформувалося, коли проходило Середземне та Чорне море. Однак, все одно надійшло до нас і вплинуло на значення температури.

Окрім того, вплинув ще й безсніжний період. Адже енергія тепла не витрачалася на сніготанення, відповідно снігу не було, тому одразу гарно прогрівався приземний шар повітря.

Звичайно ж, такі періоди співпадають з антициклональним характером погоди, коли в нас малохмарно, спокійна погода і сонце може безперешкодно прогрівати приземний шар повітря у поєднанні з теплою повітряною масою, яка надійшла з півдня. Відповідно тому ми й мали ось такі рекорди,

– підсумувала синоптикиня.

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Зверніть увагу! В Україні посилюються морози. За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 5 лютого, стовпчики термометра в темну пору доби переважно опустяться до -5...-8 градусів. На Заході подекуди до 9 – 10 градусів морозу. Вже наступного тижня синоптики прогнозують і до -13.