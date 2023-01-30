Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Цікаво, що йдеться про найвищі показники за всю історію метеорологічних спостережень.
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Рекорди січня побиті саме у 2023-му
На 115 метеостанціях приблизно за два періоди, – 1 – 3 і 18 – 21 січня, фахівці зафіксували максимальні показники денної, а подекуди навіть середньодобової температури.
Це були найвищі показники за всю історію метеорологічних інструментальних спостережень: для Києва – 143 роки, для інших метеостанцій України – близько 100 років,
– зазначила Птуха.
У Сваляві на Закарпатті 1 січня зацвіли підсніжники / Фото Йожефа Молнара
Синоптикиня додала, що такі показники по всій країні, звичайно ж, є досить-таки аномальними. Подекуди температура навіть відповідала середині квітня. Максимальні плюси були зафіксовані не лише для конкретно числа, а для всього місяця.
Тож можна сказати, що рекорди січня були побиті саме в цьому році,
– підкреслила Наталія Птуха.