Для України норма середньої місячної температури в лютому складає -2,2 градуси. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Температура вища за норму

Є тенденція зараз, що початок лютого буде близький до норми, а надалі вже будемо дивитися й уточнювати,

– зазначила Птуха.

За офіційним прогнозом Укргідрометцентру, середні місячні показники очікуються вищі за норму на 1,5 – 2 градуси. Зокрема, температура сягатиме від 3 морозу до 2 тепла.

Тим часом місячна кількість опадів буде в межах норми. Зокрема, прогнозують 29 – 83 міліметри.

"Можливо, це моя особиста думка, але багато синоптиків і науковців схиляються до того, що у лютому можуть бути певні зниження температури. Але, коли конкретно, і чи будуть взагалі, поки що складно казати", – додала Наталія Птуха.

Коротка кліматична характеристика лютого