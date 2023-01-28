Для України норма середньої місячної температури в лютому складає -2,2 градуси. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Температура вища за норму
Є тенденція зараз, що початок лютого буде близький до норми, а надалі вже будемо дивитися й уточнювати,
– зазначила Птуха.
За офіційним прогнозом Укргідрометцентру, середні місячні показники очікуються вищі за норму на 1,5 – 2 градуси. Зокрема, температура сягатиме від 3 морозу до 2 тепла.
Тим часом місячна кількість опадів буде в межах норми. Зокрема, прогнозують 29 – 83 міліметри.
"Можливо, це моя особиста думка, але багато синоптиків і науковців схиляються до того, що у лютому можуть бути певні зниження температури. Але, коли конкретно, і чи будуть взагалі, поки що складно казати", – додала Наталія Птуха.
Коротка кліматична характеристика лютого
- За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря – 0 – 6 морозу. На Півдні та Закарпатті місцями – 1 – 4 тепла.
- Абсолютний мінімум температури – 15 – 39 градусів морозу.
- Максимум – 12 – 24 тепла. На Півдні та південному заході до +24 градусів.
- Середня місячна кількість опадів 22 – 89 міліметрів. Втім, у Карпатах до 108.