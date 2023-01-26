Якою ж буде погода в останні дні січня, ексклюзивно 24 каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Посилення морозів не буде

Наталія Птуха зазначила, що відчутного посилення морозів до кінця січня синоптики не очікують. В останній тиждень переважатиме більш спокійна погода.

Зокрема, вночі стабільний мінус практично на всій території України. Натомість в день найближчі п'ять днів нас чекають від 3 градусів морозу до 2 тепла. Втім, дещо тепліше буде на Закарпатті та в Криму. Там стовпчик термометра сягатиме до +5 градусів.

Нижче, аніж 15 градусів морозу до кінця січня ми не очікуємо, хіба що на Сході якраз таки такі показники можуть бути,

– зазначила Птуха.

Така тенденція зберігатиметься вже до кінця місяця. Однак, звичайно ж, можливі певні варіації залежно від кожного дня.

Окрім того, вже на цих вихідних 28 і 29 січня подекуди можливий невеличкий дощ з мокрим снігом. Втім, поки сталий сніговий покрив та замети не очікуються.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про аномальне тепло, температурні рекорди, погоду в лютому та ще багато цікавого вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.