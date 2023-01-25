Найтепліше буде на Півдні та на Закарпатті, однак і там великих "плюсів" чекати не слід. Повітря прогріється до +3...+5 градусів.

Важливо Морози ослабнуть: у частині областей України потепліє

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть -1...+1 градус. Натомість у більшості східних областей небо буде ясним. Температура повітря складатиме 0...+2 градуси.

Весь день на Півночі буде хмарним, але без істотних опадів. Повітря прогріється лише до -1...+1 градус. На Півдні можливі невеличкі опади. Температура повітря – +1...+3 градуси.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2 градуси.

Погода у містах України 26 січня

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – 0..-2

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -3…-1

Черкаси – -3…-1

Чернігів – -1...+1

Суми – 0…-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – 0…+2

Харків – -1...+1

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на 26 січня / Фото Укргідрометцентру