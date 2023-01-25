Найтепліше буде на Півдні та на Закарпатті, однак і там великих "плюсів" чекати не слід. Повітря прогріється до +3...+5 градусів.
Важливо Морози ослабнуть: у частині областей України потепліє
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть -1...+1 градус. Натомість у більшості східних областей небо буде ясним. Температура повітря складатиме 0...+2 градуси.
Весь день на Півночі буде хмарним, але без істотних опадів. Повітря прогріється лише до -1...+1 градус. На Півдні можливі невеличкі опади. Температура повітря – +1...+3 градуси.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2 градуси.
Погода у містах України 26 січня
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – 0..-2
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Миколаїв – 0...+2
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -3…-1
Черкаси – -3…-1
Чернігів – -1...+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – 0…+2
Харків – -1...+1
Київ – 0…-2
Прогноз погоди на 26 січня / Фото Укргідрометцентру