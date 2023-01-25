Теплее всего будет на Юге и Закарпатье, однако и там больших "плюсов" ждать не следует. Воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Важно Морозы ослабеют: в части областей Украины потеплеет

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе На протяжении всего дня погода будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров покажут -1...+1 градус. В большинстве случаев восточных областей небо будет ясным. Температура воздуха будет составлять 0...+2 градуса.

Весь день на Севере будет облачным, но без существенных осадков. Воздух прогреется до -1...+1 градус. На юге возможны небольшие осадки. Температура воздуха – +1…+3 градуса.

В Киеве На протяжении всего дня погода будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

Погода в городах Украины 26 января

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0..-2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -3…-1

Черкассы – -3…-1

Чернигов – -1...+1

Суммы – 0…-2

Полтава – -1...+1

Днепр – 0…+2

Запорожье – 0…+2

Донецк – -1...+1

Луганск – 0…+2

Харьков – -1...+1

Киев – 0…-2



Прогноз погоды на 26 января / Фото Укргидрометцентра