Какой же будет погода в последние дни января, эксклюзивно 24 каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха.

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Ужесточения морозов не будет

Наталия Птуха отметила, что ощутимого усиления морозов до конца января синоптики не ожидают. В последнюю неделю будет преобладать более спокойная погода.

В частности, ночью стабилен минус практически на всей территории Украины. В день ближайшие пять дней нас ждут от 3 градусов мороза до 2 тепла. Впрочем, несколько теплее будет на Закарпатье и в Крыму. Там столбик термометра может достигать +5 градусов.

Ниже, чем 15 градусов мороза до конца января мы не ожидаем, разве что на Востоке как раз такие показатели могут быть,

– отметила Птуха.

Такая тенденция будет сохраняться до конца месяца. Однако, конечно, возможны определенные вариации в зависимости от каждого дня.

Кроме того, уже в эти выходные 28 и 29 января местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Впрочем, пока устойчивый снежный покров и сугробы не ожидаются.

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