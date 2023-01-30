Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Интересно, что речь идет о самых высоких показателях за всю историю метеорологических наблюдений.

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Рекорды января побиты именно в 2023 году

На 115 метеостанциях примерно за два периода, – 1 – 3 и 18 – 21 января, специалисты зафиксировали максимальные показатели дневной, а иногда даже среднесуточной температуры.

Это были самые высокие показатели за всю историю метеорологических инструментальных наблюдений: для Киева – 143 года, для других метеостанций Украины – около 100 лет,

– отметила Птуха.

В Сваляве на Закарпатье 1 января зацвели подснежники / Фото Йожефа Молнара

Синоптик добавила, что такие показатели по всей стране, конечно же, достаточно аномальны. Кое-где температура даже соответствовала середине апреля. Максимальные плюсы были зафиксированы не только для конкретно числа, а для всего месяца.

Так что можно сказать, что рекорды января были побиты именно в этом году,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Обратите внимание! В январе также обновился национальный температурный рекорд Украины. В частности, на Крещение в Джанкое воздух прогрелся до +21,1 градуса.