Чому ж на різних інтернет-ресурсах прогноз погоди може відрізнятися, пояснила в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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"Небезпечно дивитися сайти, де немає синоптиків. А у нас немає синоптиків на жодному, окрім Українського гідрометцентру", – зазначила Птуха.

Вона пояснила, що неофіційні сайти використовують просто якусь одну прогностичну модель. Ніхто її не аналізує, не проводить її верифікацію, як вона справджується, ніхто її не коригує.

Тобто синоптик туди не вносить свої корективи. І ця модель може відображати абсолютно "голий прогноз", який доволі часто не відповідає дійсності.

Потім багато нарікань від споживачів. Однак, синоптики, по суті, не мали навіть ніякого відношення до того сайту і до тієї прогностичної моделі,

– підсумувала Птуха.