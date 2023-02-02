В Україні зміцніють морози
Температура почне знижуватися вже наприкінці цього тижня. Так, за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 4 лютого, вночі на Заході та Півночі здебільшого вже -5...-7 градусів, на Сході від 2 до 6 морозу, на Півдні -1..-3 градуси. Зауважимо, що майже у всіх областях невеликі мінуси прогнозують і вдень.
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Попередній прогноз погоди на 4 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
У неділю до -10 градусів
Вночі неділі всюди, окрім Півдня, переважно -6...-8 градусів. Найпрохолодніше на Закарпатті та Івано-Франківщині. Там вже до 10 морозу. Тим часом на Півдні -3...-5.
Попередній прогноз погоди на 5 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогнози погоди від Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича
- Наталка Діденко зазначила, що під вихідні температура повітря почне знижуватися, а наступний тиждень буде морозним. "Подбайте про утеплення додаткове – розумне й безпечне", – підкреслила синоптикиня.
- Синоптик Ігор Кібальчич писав, що ближче до вихідних відбудеться надходження повітряних мас із півночі. Тож температура повітря почне знижуватися, найбільш відчутно на Правобережжі нашої держави.
За його словами, 4 – 5 лютого в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме -10...-5 градусів, вдень -5...0 градусів.
У південно-східних областях вночі -7...-2 градусів, а вдень – вдень близько нуля. Тим часом у Карпатах у темну пору доби стовпчик термометра вже опуститься до 11 – 16 градусів морозу, вдень -10...-5 градусів.