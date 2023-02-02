В Украине усилятся морозы
Температура начнет снижаться уже в конце этой недели. Так, по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 4 февраля, ночью на Западе и Севере большей частью уже -5...-7 градусов, на Востоке от 2 до 6 мороза, на Юге -1..-3 градуса. Заметим, что практически во всех областях небольшие минусы прогнозируют и днем.
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Предыдущий прогноз погоды на 4 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра
Предыдущий прогноз погоды на 5 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогноз погоды от Натальи Диденко и Игоря Кибальчича
- Наталья Диденко отметила, что под выходные температура воздуха начнет снижаться, а следующая неделя будет морозной. "Позаботьтесь о дополнительном утеплении — разумном и безопасном", — подчеркнула синоптик.
- Синоптик Игорь Кибальчич писал, что ближе к выходным состоится поступление воздушных масс с севера. Так что температура воздуха начнет снижаться, наиболее ощутимо на Правобережье нашего государства.
По его словам, 4 – 5 февраля в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в ночные часы составит -10...-5 градусов, днем -5...0 градусов.
В юго-восточных областях ночью -7...-2 градуса, а днем около нуля. В Карпатах в темное время суток столбик термометра уже опустится до 11 — 16 градусов мороза, днем -10...-5 градусов.