В Украине усилятся морозы

Температура начнет снижаться уже в конце этой недели. Так, по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 4 февраля, ночью на Западе и Севере большей частью уже -5...-7 градусов, на Востоке от 2 до 6 мороза, на Юге -1..-3 градуса. Заметим, что практически во всех областях небольшие минусы прогнозируют и днем.

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Предыдущий прогноз погоды на 4 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

В воскресенье до -10 градусов Ночью воскресенья повсюду, кроме Юга, преимущественно -6...-8 градусов. Прохладнее всего на Закарпатье и Ивано-Франковской области. Там уже до 10 мороза. Тем временем на Юге -3...-5. Кстати, о возможном снижении температуры в феврале ранее в интервью 24 Канала рассказывала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Читайте также Будет ли -25...-30 градусов: объяснение синоптика Укргидрометцентра

Предыдущий прогноз погоды на 5 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Натальи Диденко и Игоря Кибальчича