Тенденция последних лет показывает, что в Украине становится все меньше сильных морозов. Об этом в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте,

– отметила Птуха.

По ее словам, есть тенденция, что температура в начале последнего месяца зимы будет близка к норме. Однако в дальнейшем возможны определенные снижения.

Обратите внимание! По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. В то же время месячное количество осадков будет в пределах нормы – 29 – 83 миллиметра.