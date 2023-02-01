Тенденция последних лет показывает, что в Украине становится все меньше сильных морозов. Об этом в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте,
– отметила Птуха.
По ее словам, есть тенденция, что температура в начале последнего месяца зимы будет близка к норме. Однако в дальнейшем возможны определенные снижения.