Тенденція останніх років показує, що в Україні стає дедалі менше сильних морозів. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Багато науковців схиляються до того, що розслаблятися не варто, тому що компенсація за ці теплі дні серед зими дійсно може бути десь у лютому або березні,
– зазначила Птуха.
За її словами, є тенденція, що температура на початку останнього місяця зими буде близькою до норми. Однак, надалі можливі певні зниження.