Успешную операцию по вывозу своего бойца из оперативного оцепления в "серую зону" и на подконтрольную территорию Украины выполнила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского вместе с сотрудниками Службы безопасности. Ведомство показало эксклюзивные кадры спецоперации.

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Сообщается, что военный был ранен в боях и попал в оперативное окружение. Его держали у себя патриотически настроенные местные жители, пока силовики с военными разрабатывали операцию по его освобождению.

По словам командира бригады, полковника Виктора Сикозы, бойца удалось вывезти в "серую зону", где спецподразделение морской пехоты провело эвакуацию на подконтрольную территорию Украины.