Морпіхи із СБУ провели спецоперацію з евакуації військового
Успішну операцію з вивезення свого бійця з оперативного оточення у "сіру зону" та на підконтрольну територію України виконала 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського разом із співробітниками Служби безпеки. Відомство показало ексклюзивні кадри спецоперації.
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Повідомляється, що військовий був поранений у боях та потрапив до оперативного оточення. Його тримали у себе патріотично налаштовані місцеві жителі, доки силовики з військовими розробляли операцію з його визволення.
За словами командира бригади, полковника Віктора Сікози, бійця вдалося вивезти до "сірої зони", де спецпідрозділ морської піхоти провів евакуацію на підконтрольну територію України.
У відомстві зазначили, що сама бригада, Командування морської піхоти, Командування Військово-морських Сил залучає всі свої сили та вміння щодо евакуації наших військовослужбовців. Також проводяться перемовини щодо повернення морпіхів бригади з полону країни агресора.
Як проходила евакуація: дивіться відео
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