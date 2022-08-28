Успішну операцію з вивезення свого бійця з оперативного оточення у "сіру зону" та на підконтрольну територію України виконала 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського разом із співробітниками Служби безпеки. Відомство показало ексклюзивні кадри спецоперації.

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Повідомляється, що військовий був поранений у боях та потрапив до оперативного оточення. Його тримали у себе патріотично налаштовані місцеві жителі, доки силовики з військовими розробляли операцію з його визволення.

За словами командира бригади, полковника Віктора Сікози, бійця вдалося вивезти до "сірої зони", де спецпідрозділ морської піхоти провів евакуацію на підконтрольну територію України.