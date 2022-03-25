В фейсбуке они выложили несколько красноречивых фотографий. На них можно увидеть как уничтоженную вражескую технику, так и самих оккупантов, которые присоединились к рядам "двухсотых".

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Бойцы работают дерзко и эффективно

Морпехи отмечают, что они не из тех, о ком ежедневно можно прочитать в ленте новостей. А все потому, что они слишком заняты уничтожением врага.

Они работают дерзко, смело и очень эффективно. Обязательно наступит время, когда можно будет рассказать об их героических поступках,

– говорится в сообщении.

Морские пехотинцы уничтожают российских наемников / Фото ВМС ВС Украины

Морские пехотинцы уничтожают российских наемников / Фото ВМС ВС Украины

Морские пехотинцы уничтожают российских наемников / Фото ВМС ВС Украины

В батальоне подчеркивают, что они тоже вносят немалый вклад в победу Украины. Они ведь тоже ежедневно отправляют на тот свет российских наемников, которые без устали суются на наши земли.

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