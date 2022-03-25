У фейсбуці вони виклали кілька промовистих світлин. На них можна побачити як знищену ворожу техніку, так і самих окупантів, які долучилися до лав "двохсотих".
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Бійці працюють зухвало й ефективно
Морпіхи зазначають, що вони не з тих, про кого щодня можна прочитати у стрічці новин. А все тому, що вони надто зайняті нищенням ворога.
Вони працюють зухвало, сміливо й дуже ефективно. Обов'язково настане час, коли можна буде розповісти про їхні героїчні вчинки,
– йдеться у повідомленні.
Морські піхотинці знищують російських найманців / Фото ВМС ЗС України
Морські піхотинці знищують російських найманців / Фото ВМС ЗС України
Морські піхотинці знищують російських найманців / Фото ВМС ЗС України
У батальйоні підкреслюють, що вони теж вносять чималий внесок у перемогу України. Адже вони теж щоденно відправляють на той світ російських найманців, які невтомно сунуть на наші землі.
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