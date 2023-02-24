Об этом рассказал морской пехотинец Михаил Дианов. Он отметил, что приказ выходить из "Азовстали" в плен бойцы восприняли положительно, понимая, что, как минимум, они останутся живы.

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Какие сюрпризы для окупантов оставили на "Азовстали"

Защитникам Мариуполя поступил приказ сложить оружие, нужно было отдать его врагу. Однако, как рассказал Дианов, воины не оставили для захватчиков целого ствола.

Ну, мы оружие отдали, но оно было нерабочее. Никакого ствола не было рабочего. Внешне смотришь автомат цел, но середина… Он в жизни никогда работать не будет,

– заметил морпех.

Он рассказал, что бойцы забивали гвозди внутрь автоматов. Следовательно, если кто-то произведет выстрел, то ствол разорвет. Кроме того, воины вытаскивали запчасти, вытаскивали и выбрасывали затворы, некоторые автоматы просто разбирали.

Защитник "Азовстали" рассказал о сюрпризах для окупантов: смотрите видео

"Гору автоматов насыпали, подожгли их и в огонь добавляли, они начали плавиться. Никакого целого ствола мы им не отдали", – говорит Дианов.

Что известно о морпехе Дианове