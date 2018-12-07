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      Морская контрабанда в Украине: кто покрывает миллионные схемы

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      Ежегодно Украина из-за контрабанды теряет более 4 миллиардов долларов. Эту цифру летом озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. Журналисты 24 канала пытались выяснить, кто покрывает эти схемы.

      Разбитый пирс – подарок одесситам от контрабандистов. Три недели назад в него врезалась баржа. Ее выбросил на побережье шторм.

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      А на борту сюрприз - миллионы пачек сигарет. Контрабанду везли из оккупированного Крыма в Болгарию. И если бы не непогода, пограничники ее бы, похоже, и не увидели. За судьбой сигарет следят активисты: говорят, они поместились в девять фур.

      Мы видели, как с судоремонтного завода выгружалась эта баржа в небольшой Камаз. Затем осуществлялась перегрузка его на фуры, которые ехали в сторону Авангарда. Это склады СБУ, какая схема там: они их привозят, распродают, а кое-что утилизирывают,
      – сказал ОО Комитет по борьбе с организованной преступностью Виталий Габов.

      И таких барж на самом деле много. По словам журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа, Владимир Гройсман и Арсен Аваков озвучили откровенно цифру, сколько государство теряет от контрабанды на таможне. Они сказали, что речь идет о 90 миллиардах гривен.

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      Чего только не делают владельцы товара, чтобы не платить пошлину.

      Огромное количество брокеров, так называемых брокерских фирм, которые занимаются оформлением этих грузов, имеют коррупционные договоренности с таможенниками,
      – ответил Гнап.

      Чтобы таможенники оформляли и пропускали товары контрабандным путем, а именно: одна из самых распространенных схем – подмена товара, или изменение его спецификации, когда под видом дешевых резиновых тапочек завозят, например, итальянскую мебель. А еще – искусственное занижение таможенной стоимости, уменьшение веса товара. Обо всех этих схемах рассказал бывший глава Сумской и Луганской таможни.

      Схеми контрабанди в Україні

      Схемы контрабанды в Украине

      Однако, схемы на миллионы – это не только вопрос налогов, но и угроза нацбезопасности в Черноморском регионе, говорит ветеран государственной пограничной службы Олег Медведчук. "Сигареты, в основном, изготавливают в непризнанной Молдавской Приднестровской республике, где находятся соответственно ячейки сил, которые могут поддержать вооруженные беспорядки в Украине", – отметил он.

      Эксперты говорят: таможня – это лишь винтик в огромной системе, которую контролирует Служба безопасности Украины.

      Монопольное право контролировать деятельность таможен имеет Служба безопасности Украины, в частности управление В, которое возглавляет господин Демчина. Против которого НАБУ возбудило уголовное производство о незаконном обогащении. Все очень просто – СБУ контролирует таможню, где происходит контрабанда, а Грановский контролирует СБУ,
      – отметил Дмитрий Гнап.

      Пограничники ежедневно отчитываются о задержании партий контрабанды. Однако, точечные меры схем не разрушат.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Водный транспорт СБУ контрабанда
      Источник: 24 канал
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