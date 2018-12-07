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      Морська контрабанда в Україні: хто покриває мільйонні схеми

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      Щороку Україна через контрабанду втрачає понад 4 мільярди доларів. Цю цифру влітку озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Журналісти 24 каналу намагалися з’ясувати, хто покриває ці схеми.

      Потрощений пірс – подарунок одеситам від контрабандистів. Три тижні тому в нього врізалася баржа. ЇЇ викинув на узбережжя шторм.

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      А на борту сюрприз – мільйони пачок цигарок. Контрабанду везли з окупованого Криму до Болгарії. І якби не негода, прикордонники її б, схоже, і не побачили. За долею цигарок слідкують активісти: кажуть, вони помістились у дев’ять фур.

      Ми бачили, як з судноремонтного заводу вивантажувалася ця баржа в невеликий Камаз. Потім здійснювалося перевантаження його на фури, які їхали в бік Авангарду. Це склади СБУ, якаа схема там: вони їх привозять, розпродають, а дещо утилізовують,
      – сказав ГО Комітет по боротьбі з організованою злочинністю Віталій Габов.

      І таких барж насправді багато. За словами журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, Володимир Гройсман і Арсен Аваков озвучили відверто цифру, скільки держава втрачає від контрабанди на митниці. Вони сказали, що йдеться про 90 мільярдів гривень.

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      Чого тільки не роблять власники товару, щоб не платити мито.

      Величезна кількість брокерів, так званих брокерських фірм, які займаються оформленням цих вантажів, мають корупційні домовленості з митниками,
      – відповів Гнап.

      Щоб митники оформлювали і пропускали товари контрабандним шляхом, а саме: одна з найпоширеніших схем – підміна товару, або зміна його специфікації, коли під виглядом дешевих гумових капців завозять, наприклад, італійські меблі. А ще – штучне заниження митної вартості, зменшення ваги товару. Про всі ці схеми розповів колишній очільник Сумської та Луганської митниці.

      Схеми контрабанди в Україні
      Схеми контрабанди в Україні

      Однак, схеми на мільйони – це не лише питання податків, а й загроза нацбезпеці в Чорноморському регіоні, каже ветеран державної прикордонної служби Олег Медведчук. "Цигарки, в основному, виготовляють в невизнаній Молдавській Придністровській республіці, де знаходяться відповідно осередки сил, які можуть підтримати збройне заворушення в Україні", – зазначив він.

      Експерти кажуть: митниця – це лише гвинтик у величезній системі, яку контролює Служба безпеки України.

      Монопольне право контролювати діяльність митниць має Служба безпеки України, зокрема управління У, яке очолює пан Демчина. Проти якого НАБУ порушило кримінальне провадження в незаконному збагачені. Все дуже просто – СБУ контролює митницю, де відбувається контрабанда, а Грановський контролює СБУ,
      – наголосив Дмитро Гнап.

      Прикордонники щодня звітують про затримання партій контрабанди. Однак, точкові заходи схем не зруйнують.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Корупція Гроші контрабанда СБУ Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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