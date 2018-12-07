Морська контрабанда в Україні: хто покриває мільйонні схеми

Щороку Україна через контрабанду втрачає понад 4 мільярди доларів. Цю цифру влітку озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Журналісти 24 каналу намагалися з’ясувати, хто покриває ці схеми.

Потрощений пірс – подарунок одеситам від контрабандистів. Три тижні тому в нього врізалася баржа. ЇЇ викинув на узбережжя шторм.

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А на борту сюрприз – мільйони пачок цигарок. Контрабанду везли з окупованого Криму до Болгарії. І якби не негода, прикордонники її б, схоже, і не побачили. За долею цигарок слідкують активісти: кажуть, вони помістились у дев’ять фур.

Ми бачили, як з судноремонтного заводу вивантажувалася ця баржа в невеликий Камаз. Потім здійснювалося перевантаження його на фури, які їхали в бік Авангарду. Це склади СБУ, якаа схема там: вони їх привозять, розпродають, а дещо утилізовують,

– сказав ГО Комітет по боротьбі з організованою злочинністю Віталій Габов.

І таких барж насправді багато. За словами журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, Володимир Гройсман і Арсен Аваков озвучили відверто цифру, скільки держава втрачає від контрабанди на митниці. Вони сказали, що йдеться про 90 мільярдів гривень.

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Чого тільки не роблять власники товару, щоб не платити мито.

Величезна кількість брокерів, так званих брокерських фірм, які займаються оформленням цих вантажів, мають корупційні домовленості з митниками,

– відповів Гнап.

Щоб митники оформлювали і пропускали товари контрабандним шляхом, а саме: одна з найпоширеніших схем – підміна товару, або зміна його специфікації, коли під виглядом дешевих гумових капців завозять, наприклад, італійські меблі. А ще – штучне заниження митної вартості, зменшення ваги товару. Про всі ці схеми розповів колишній очільник Сумської та Луганської митниці.



Схеми контрабанди в Україні

Однак, схеми на мільйони – це не лише питання податків, а й загроза нацбезпеці в Чорноморському регіоні, каже ветеран державної прикордонної служби Олег Медведчук. "Цигарки, в основному, виготовляють в невизнаній Молдавській Придністровській республіці, де знаходяться відповідно осередки сил, які можуть підтримати збройне заворушення в Україні", – зазначив він.

Експерти кажуть: митниця – це лише гвинтик у величезній системі, яку контролює Служба безпеки України.

Монопольне право контролювати діяльність митниць має Служба безпеки України, зокрема управління У, яке очолює пан Демчина. Проти якого НАБУ порушило кримінальне провадження в незаконному збагачені. Все дуже просто – СБУ контролює митницю, де відбувається контрабанда, а Грановський контролює СБУ,

– наголосив Дмитро Гнап.

Прикордонники щодня звітують про затримання партій контрабанди. Однак, точкові заходи схем не зруйнують.