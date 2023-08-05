Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. По его мнению, успешные поражения российских надводных целей показывают расширение возможностей украинских ВМС.

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Долгое время Украина испытывала свои морские дроны на российских военных кораблях. Финальной точкой этих испытаний можно считать успешный удар по Крымскому мосту 17 июля, когда был уничтожен один из его пролетов.

"Я уверен, что таких атак будет становиться все больше. Российские вооруженные силы оказались не готовы к новым вызовам. В абсолютном большинстве случаев они не могут ничего противопоставить этой тактике", – отметил Березовец.

Флот страны-агрессора готовился к противостоянию с большими кораблями, а сейчас его уничтожают небольшие малозаметные дроны, к которым они не приспособлены. Это вносит разлад в действия противника, и ему становится труднее выполнять свои задачи в условиях, когда подобная атака может произойти в любую минуту.

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"Изготовление морских дронов, которые использует Украина, намного дешевле изготовления военных кораблей. Такова математика войны, в которой Россия будет проигрывать. Мы уничтожаем цели, которые стоят десятки миллионов долларов, средствами, которые стоят несколько сотен тысяч", – поделился наблюдениями военный.

Это добавляет оптимизма украинским воинам и показывает, что наши ВМС способны выполнять самые амбициозные задачи.

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