Об этом заявили в пресс-службе ВМС ВСУ. С начала текущих суток украинские защитники также нанесли потерю врагу.
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Наши артиллерийские подразделения наносили огненное поражение по российским оккупантам, в результате – 8 российских военных убиты и ранены. Утраты неприятеля уточняются.
Враг имеет колоссальные потери в войне с Украиной
По состоянию на 166-й день войны украинские защитники уничтожили уже 42 340 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 140 оккупантов. Отмечают, что цифры не окончательные, ведь из-за высокой интенсивности боев вести подсчет сложно.
Актуальные потери врага
- личного состава – 42340 (+140) человек ликвидировано;
- танков – 1811 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 4070 (+15) единиц;
- артиллерийских систем – 960 (+2) единиц;
- РСЗО – 261 (+1) единиц;
- средства ПВО – 132 единиц;
- самолетов – 223 единиц;
- вертолетов – 192 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
- крылатые ракеты – 182,
- корабли/катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2993 (+15) единиц;
- специальная техника – 86.
В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Основные боевые действия продолжаются на Юге и Востоке нашего государства.
Добавим, что в ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Под удар украинских военных снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке. Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами.
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