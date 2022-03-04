Однако, как отметили в Генеральном штабе ВСУ, чаще всего жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и экипажи.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Враг не покидает намерений завладеть Черноморским побережьем. Российские военные продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке Затока – Черноморск. Генштаб сообщает, что в этом районе 40 километрами восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля оккупантов.

Напомним, что Россия медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Затока. В то же время враг проводит демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление. В то же время враг готовится оцепить Одессу.

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