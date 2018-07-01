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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники экстрима

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На Азовском побережье Херсонщины этот экстремальный спорт набирает обороты. Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники виндсерфинга. Это экстремальный вид спорта, который ежегодно становится все популярнее на Юге Украины.

Идеальные условия для него – на Арабатской стрелке. Участвуют те, кто не может жить без адреналина.

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Виндсерфинг – доска, которая движется с помощью ветра. Чем сильнее порывы, тем больше скорость. Можно разогнаться до 100 километров в час. Арабатская стрелка для виндсерфинга подходит идеально.

При направлении ветра с моря здесь поднимается волна. Это один вид, более экстремальный, для тех, кто любит кататься по волне. И есть другая сторона косы, другое побережье – Сиваш, там всегда ровная вода. Очень тепло, мелко, и нет преград,
– рассказал основатель экстрим-клуба Александр Родионов.

Впрочем, если ранее виндсерфинг выбирали профессиональные спортсмены, то сегодня научиться может каждый. Как удержаться на доске с парусом и не упасть? Секрет прост – нельзя напрягать тело.

віндсерфінг
Виндсерфинг

Виндсерфинг – олимпийский вид спорта и это не дешевое удовольствие. Следовательно, для желающих ощутить адреналин дешевле найти ближайший клуб по виндсерфингу, чем покупать снаряжение.

Теги: Новости Украины Новости Херсона экстрим
Источник: 24 канал
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