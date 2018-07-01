Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники экстрима

На Азовском побережье Херсонщины этот экстремальный спорт набирает обороты. Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники виндсерфинга. Это экстремальный вид спорта, который ежегодно становится все популярнее на Юге Украины.

Идеальные условия для него – на Арабатской стрелке. Участвуют те, кто не может жить без адреналина.

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Виндсерфинг – доска, которая движется с помощью ветра. Чем сильнее порывы, тем больше скорость. Можно разогнаться до 100 километров в час. Арабатская стрелка для виндсерфинга подходит идеально.

При направлении ветра с моря здесь поднимается волна. Это один вид, более экстремальный, для тех, кто любит кататься по волне. И есть другая сторона косы, другое побережье – Сиваш, там всегда ровная вода. Очень тепло, мелко, и нет преград,

– рассказал основатель экстрим-клуба Александр Родионов.

Впрочем, если ранее виндсерфинг выбирали профессиональные спортсмены, то сегодня научиться может каждый. Как удержаться на доске с парусом и не упасть? Секрет прост – нельзя напрягать тело.



Виндсерфинг

Виндсерфинг – олимпийский вид спорта и это не дешевое удовольствие. Следовательно, для желающих ощутить адреналин дешевле найти ближайший клуб по виндсерфингу, чем покупать снаряжение.