Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники екстриму

Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники екстриму389 Читать новость на русском
На Азовському узбережжі Херсонщини цей екстремальний спорт набирає обертів. Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники віндсерфінгу. Це екстремальний вид спорту, який щороку стає все популярнішим на Півдні України.
Ідеальні умови для нього – на Арабатській стрілці. Беруть участь ті, хто не може жити без адреналіну.
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Віндсерфінг – дошка, яка рухається за допомогою вітру. Що сильніші пориви, то більша швидкість. Можна розігнатися до 100 кілометрів на годину. Арабатська стрілка для віндсерфінгу підходить ідеально.
При направленні вітру з моря тут підіймається хвиля. Це один вид, більш екстремальний, – для тих, хто любить кататись по хвилі. І є інша сторона коси, інше узбережжя – Сиваш, там завжди рівна вода. дуже тепло, дрібно, і немає перепон,
– розповів засновник екстрим-клубу Олександр Родіонов.
Втім, якщо раніше віндсерфінг обирали професійні спортсмени, то сьогодні навчитися може кожен. Як втриматися на дошці з вітрилом і не впасти? Секрет простий – не можна напружувати тіло.
Віндсерфінг
Віндсерфінг – олімпійський вид спорту і це не дешеве задоволення. Відтак для охочих відчути адреналін дешевше знайти найближчий клуб з віндсерфінгу, ніж купувати спорядження.