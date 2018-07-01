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Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники екстриму

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На Азовському узбережжі Херсонщини цей екстремальний спорт набирає обертів. Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники віндсерфінгу. Це екстремальний вид спорту, який щороку стає все популярнішим на Півдні України.

Ідеальні умови для нього – на Арабатській стрілці. Беруть участь ті, хто не може жити без адреналіну.

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Віндсерфінг – дошка, яка рухається за допомогою вітру. Що сильніші пориви, то більша швидкість. Можна розігнатися до 100 кілометрів на годину. Арабатська стрілка для віндсерфінгу підходить ідеально.

При направленні вітру з моря тут підіймається хвиля. Це один вид, більш екстремальний, – для тих, хто любить кататись по хвилі.  І є інша сторона коси, інше узбережжя – Сиваш, там завжди рівна вода. дуже тепло, дрібно, і немає перепон,
– розповів засновник екстрим-клубу Олександр Родіонов.

Втім, якщо раніше віндсерфінг обирали професійні спортсмени, то сьогодні навчитися може кожен. Як втриматися на дошці з вітрилом і не впасти? Секрет простий – не можна напружувати тіло.

віндсерфінг
Віндсерфінг

Віндсерфінг – олімпійський вид спорту і це не дешеве задоволення. Відтак для охочих відчути адреналін дешевше знайти найближчий клуб з віндсерфінгу, ніж купувати спорядження. 

Теги: Новини України екстрим Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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