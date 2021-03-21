Моржа-путешественника в субботу, 20 марта, заметили на пляже в Уэльсе. Очевидно, это та самая зверушка, которая недавно побывала в Ирландии.

Сначала новую остановку моржа прокомментировали в Службе спасения морских животных Уэльса. Там заявили, что арктический гость отдыхал на одном из пляжей в регионе Пембрукшир.

Актуально Хомяк укусил свою владелицу за палец и неожиданно спас ей жизнь

На вид животное было осунувшееся, но в целом без травм,

– говорится в сообщении.

Следующей эстафету приняла Группа по вопросам китов и дельфинов Ирландии. Специалисты наблюдали за моржом, пока он не вернулся в воду.

"Морж преодолел 450 километров за 6 дней, поэтому, похоже, не был таким исхудавшим и истощенным, как мы предполагали", – рассказали очевидцы.

Представительница королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Элли Уэст рассказала, что, очевидно, морж совершает заплыв.

"Эти большие, прекрасные животные обычно никогда не путешествуют так далеко на юг. Этот молодой морж, вероятно, заплыл так далеко в поисках пищи", – заметила Вест.

Морж в Уэльсе: смотрите видео

Что было раньше