Моржа-мандрівника у суботу, 20 березня, помітили на пляжі в Уельсі. Вочевидь, це та сама тваринка, яка нещодавно побувала в Ірландії.

Спершу нову зупинку моржа прокоментували у Службі порятунку морських тварин Уельсу. Там заявили, що арктичний гість відпочивав на одному з пляжів у регіоні Пембрукшир.

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На вигляд тварина була змарніла, але загалом без травм,

– мовиться у повідомленні.

Наступною естафету прийняла Група з питань китів і дельфінів Ірландії. Фахівці спостерігали за моржем, доки він не повернувся у воду.

"Морж подолав 450 кілометрів за 6 днів, тож, схоже, не був такий змарнілий і виснажений, як ми припускали", – розповіли очевидці.

Представниця Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) Еллі Вест розповіла, що, вочевидь, морж здійснює заплив.

"Ці великі, прекрасні тварини зазвичай ніколи не подорожують так далеко на південь. Цей молодий морж, певно, заплив так далеко в пошуках їжі", – зауважила Вест.

Морж в Уельсі: дивіться відео

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