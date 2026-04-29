В Украине разоблачили мошеннический колл-центр, который выманивал средства у военных

В Сумах разоблачили подпольный мошеннический колл-центр, который выманивал деньги у подростков и военных ВСУ. Злоумышленники действовали из-за фейковых аккаунтов, психологического давления и даже угрозы якобы от российских военных.

Четверо организаторов задержаны, им грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает СБУ.

Смотрите также Причастен известный российский наркобарон: в полиции рассказали подробности о сети магазинов U420

Что известно о мошенническом центре?

СБУ на Нацполиция ликвидировали очередную мошенническую схему, направленную против граждан Украины. В результате спецоперации в Сумах разоблачили подпольный колл-центр и задержали четырех его организаторов.

Они занимались выманиванием денег у граждан, используя разные сценарии обмана. По данным следствия, мошенники действовали системно и подстраивали схемы под разные категории жертв– в том числе подростков и военнослужащих.

Для обмана несовершеннолетних злоумышленники создавали фейковые аккаунты девушек и знакомились с ребятами через специально созданный Telegram-канал. После этого подростков приглашали на якобы "свидание". Когда те прибывали на место, их просили прислать селфи с геолокацией.

В дальнейшем мошенники присылали жертве видео, где человек в форме армии России грозился нанести удар по указанным координатам. После этого злоумышленники уже звонили по телефону, представляясь украинскими правоохранителями, и обвиняли подростков в государственной измене. Они требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью. Жертвы передавали наличные и ювелирные изделия через такси, даже не подозревая, ставших жертвами мошенничества.

Отдельную схему мошенники применяли в отношении военнослужащих ВСУ. Они знакомились с бойцами через фейковые женские профили., вели длительную переписку, создавая иллюзию доверчивых или романтических отношений.

Впоследствии "собеседницы" просили финансовую помощь– якобы на лечение, обучение или другие жизненные потребности. Получив деньги, мошенники сразу прекращали общение и удаляли аккаунты, чтобы сделать невозможным их отслеживание.

Что нашли во время обысков?

Во время обысков в помещении колл-центра и по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли:

компьютерную технику

мобильные телефоны

банковские карты

наличные денежные средства

ювелирные изделия

Все эти вещи содержат доказательства противоправной деятельности и подтверждают масштабы мошеннической схемы.

Обыски мошеннического центра / Фото СБУ

Фигуранты уже уведомлены о подозрении по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины– мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой. Пока все задержанные находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошеннические колл-центры в Украине: последние новости