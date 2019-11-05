Мошенничество на миллионы: топ-менеджера завода "Укрооборонпрома" задержали на взятке – фото
Речь идет о бывшем заместителе гендиректора ПАО "Завод Маяк", входящем в концерн. Злоумышленник обещал знакомому предпринимателю оказать содействие в передаче права собственности на имущественный комплекс завода.
Общая сумма "сделки" должна была составить 4,5 миллиона долларов США, из которых 2 миллиона покупатель должен был официально уплатить за имущественный комплекс. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.
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Еще 2,5 миллиона надо было передать экс-заместителю гендиректора в качестве вознаграждения за содействие в его заключении.
Бывшего топ-менеджера "Маяка" задержали во время получения взятки в размере 200 тысяч долларов.
Бывшего топ-менеджера завода поймали на взятке/ фото пресс-служба ГПУ
Сейчас следователи проводят обыски в его доме и на территории завода. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция уголовной статьи за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Злоумышленнику передали 200 тысяч долларов – часть многомиллионной суммы взятки/ фото пресс-служба ГПУ
Что известно о заводе "Маяк"?
- Он расположен в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 8.
- Ранее предприятие специализировалось на изготовлении аппаратуры магнитной записи и воспроизведения звука.
- Однако с 2008 года предприятие сменило направление деятельности. Главной специализацией завода стало производство стрелкового вооружения.
- Начиная со второго полугодия 2014 года завод полностью сосредоточился на выполнении государственных заказов для обеспечения военных подразделений, задействованных в АТО. Однако, при изготовлении стрелкового оружия, завод столкнулся с проблемой отсутствия в Украине собственного производства стволов к нему. Пока ее частично удается решать благодаря наличию определенного запаса стволов на складах Министерства обороны Украины.
- Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Завод "Маяк" расположен в Киеве