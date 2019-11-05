Мошенничество на миллионы: топ-менеджера завода "Укрооборонпрома" задержали на взятке – фото

Речь идет о бывшем заместителе гендиректора ПАО "Завод Маяк", входящем в концерн. Злоумышленник обещал знакомому предпринимателю оказать содействие в передаче права собственности на имущественный комплекс завода.

Общая сумма "сделки" должна была составить 4,5 миллиона долларов США, из которых 2 миллиона покупатель должен был официально уплатить за имущественный комплекс. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

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Еще 2,5 миллиона надо было передать экс-заместителю гендиректора в качестве вознаграждения за содействие в его заключении.

Бывшего топ-менеджера "Маяка" задержали во время получения взятки в размере 200 тысяч долларов.



Бывшего топ-менеджера завода поймали на взятке/ фото пресс-служба ГПУ

Сейчас следователи проводят обыски в его доме и на территории завода. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция уголовной статьи за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.



Злоумышленнику передали 200 тысяч долларов – часть многомиллионной суммы взятки/ фото пресс-служба ГПУ

Что известно о заводе "Маяк"?

Он расположен в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 8.

Ранее предприятие специализировалось на изготовлении аппаратуры магнитной записи и воспроизведения звука.

Однако с 2008 года предприятие сменило направление деятельности. Главной специализацией завода стало производство стрелкового вооружения.

Начиная со второго полугодия 2014 года завод полностью сосредоточился на выполнении государственных заказов для обеспечения военных подразделений, задействованных в АТО. Однако, при изготовлении стрелкового оружия, завод столкнулся с проблемой отсутствия в Украине собственного производства стволов к нему. Пока ее частично удается решать благодаря наличию определенного запаса стволов на складах Министерства обороны Украины.

Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Завод "Маяк" расположен в Киеве