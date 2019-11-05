Шахрайство на мільйони доларів: топменеджера заводу "Укрооборонпрому" затримали на хабарі – фото

Йдеться про колишнього заступника гендиректора ПАТ "Завод Маяк", що входить до концерну. Зловмисник обіцяв знайомому підприємцю посприяти у передачі права власності на майновий комплекс заводу.

Загальна сума "угоди" мала скласти 4,5 мільйона доларів США, з яких 2 мільйони покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

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Ще 2,5 мільйони треба було передати ексзаступнику гендиректора у якості винагороди за сприяння в її укладенні.

Колишнього топменеджера "Маяка" затримали під час отримання хабаря у розмірі 200 тисяч доларів.



Колишнього топменеджера заводу спіймали на хабарі/ фото пресслужба ГПУ

Наразі слідчі проводять обшуки в його помешканні та на території заводу. Чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція кримінальної статті за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.



Зловмиснику передали 200 тисяч доларів – частину багатомільйонної суми хабаря/ фото пресслужба ГПУ

Що відомо про завод "Маяк"?

Він розташований у Києві на проспекті Степана Бандери, 8.

Раніше підприємство спеціалізувалося на виготовленні апаратури магнітного запису та відтворення звуку.

Проте з 2008 року підприємство змінило напрямок діяльності. Головною спеціалізацією заводу стало виробництво стрілецького озброєння.

Починаючи з другого півріччя 2014 року, завод повністю зосередився на виконанні державних замовлень для забезпечення військових підрозділів, задіяних в АТО. Однак, під час виготовлення стрілецької зброї, завод зіткнувся з проблемою відсутності в Україні власного виробництва стволів до неї. Поки що її частково вдається вирішувати завдяки наявності певного запасу стволів на складах Міністерства оборони України.

Входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Завод "Маяк" розташований у Києві