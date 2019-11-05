Шахрайство на мільйони доларів: топменеджера заводу "Укрооборонпрому" затримали на хабарі – фото
Йдеться про колишнього заступника гендиректора ПАТ "Завод Маяк", що входить до концерну. Зловмисник обіцяв знайомому підприємцю посприяти у передачі права власності на майновий комплекс заводу.
Загальна сума "угоди" мала скласти 4,5 мільйона доларів США, з яких 2 мільйони покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.
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Ще 2,5 мільйони треба було передати ексзаступнику гендиректора у якості винагороди за сприяння в її укладенні.
Колишнього топменеджера "Маяка" затримали під час отримання хабаря у розмірі 200 тисяч доларів.
Колишнього топменеджера заводу спіймали на хабарі/ фото пресслужба ГПУ
Наразі слідчі проводять обшуки в його помешканні та на території заводу. Чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція кримінальної статті за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Зловмиснику передали 200 тисяч доларів – частину багатомільйонної суми хабаря/ фото пресслужба ГПУ
Що відомо про завод "Маяк"?
- Він розташований у Києві на проспекті Степана Бандери, 8.
- Раніше підприємство спеціалізувалося на виготовленні апаратури магнітного запису та відтворення звуку.
- Проте з 2008 року підприємство змінило напрямок діяльності. Головною спеціалізацією заводу стало виробництво стрілецького озброєння.
- Починаючи з другого півріччя 2014 року, завод повністю зосередився на виконанні державних замовлень для забезпечення військових підрозділів, задіяних в АТО. Однак, під час виготовлення стрілецької зброї, завод зіткнувся з проблемою відсутності в Україні власного виробництва стволів до неї. Поки що її частково вдається вирішувати завдяки наявності певного запасу стволів на складах Міністерства оборони України.
- Входить до складу державного концерну "Укроборонпром".
Завод "Маяк" розташований у Києві