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      Шахрайство на мільйони доларів: топменеджера заводу "Укрооборонпрому" затримали на хабарі – фото

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      Майно "Маяка" зловмисник хотів продати
      Майно "Маяка" зловмисник хотів продати / скріншот

      Йдеться про колишнього заступника гендиректора ПАТ "Завод Маяк", що входить до концерну. Зловмисник обіцяв знайомому підприємцю посприяти у передачі права власності на майновий комплекс заводу.

      Загальна сума "угоди" мала скласти 4,5 мільйона доларів США, з яких 2 мільйони покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

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      Ще 2,5 мільйони треба було передати ексзаступнику гендиректора у якості винагороди за сприяння в її укладенні.

      Колишнього топменеджера "Маяка" затримали під час отримання хабаря у розмірі 200 тисяч доларів.

      завод Маяк хабар
      Колишнього топменеджера заводу спіймали на хабарі/ фото пресслужба ГПУ

      Наразі слідчі проводять обшуки в його помешканні та на території заводу. Чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція кримінальної статті за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.


      Зловмиснику передали 200 тисяч доларів – частину багатомільйонної суми хабаря/ фото пресслужба ГПУ

      Що відомо про завод "Маяк"?

      • Він розташований у Києві на проспекті Степана Бандери, 8.
      • Раніше підприємство спеціалізувалося на виготовленні апаратури магнітного запису та відтворення звуку.
      • Проте з 2008 року підприємство змінило напрямок діяльності. Головною спеціалізацією заводу стало виробництво стрілецького озброєння.
      • Починаючи з другого півріччя 2014 року, завод повністю зосередився на виконанні державних замовлень для забезпечення військових підрозділів, задіяних в АТО. Однак, під час виготовлення стрілецької зброї, завод зіткнувся з проблемою відсутності в Україні власного виробництва стволів до неї. Поки що її частково вдається вирішувати завдяки наявності певного запасу стволів на складах Міністерства оборони України.
      • Входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

      Завод "Маяк" розташований у Києві

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: ГПУ Новини України Хабар Укроборонпром
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