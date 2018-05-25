Мошенничество с биткойном: украинца обманули на миллион гривен

В судебном реестре появилась дело по ходатайству правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, которые получили миллион гривен в качестве оплаты за биткойны, но не перевели обратно ни криптовалюту, ни полученные средства.

Об этом сообщает Opendatabot – платформа для работы с открытыми данными.

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8 мая следователь подал ходатайство Ужгородского районного суда о временном доступе к вещам и документам лиц, которые получили один миллион гривен путем мошенничества.

В судебном решении указывается, что потерпевший перевел один миллион гривен на карточный счет Приватбанка. Согласно договоренности, подозреваемые должны были перевести криптовалюту биткойн в обмен на деньги. Вместо этого потерпевший криптовалюту не получил, деньги вернуть не удалось.

В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению правонарушения может быть причастно ЛИЦО_5, которому на банковский карточный счет ПАО КБ "ПриватБанк" были перечислены денежные средства в сумме 1000000 (один миллион) гривен, в качестве оплаты за приобретение криптовалюты Bitcoin. Однако в дальнейшем потерпевший ЛИЦО_3 не получил ни криптовалюты, ни собственных, перечисленных, средств

– говорится в судебном решении.