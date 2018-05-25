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Шахрайство з біткойном: українця ошукали на мільйон гривень

331 Читать новость на русском
Шахрайство з Bitcoin
Шахрайство з Bitcoin / unian.ua

У судовому реєстрі з'явилася справа з клопотанням правоохоронних органів про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали мільйон гривень в якості оплати за біткойни, але не перевели назад ні криптовалюту, ні отримані кошти.

Про це повідомляє Opendatabot – платформа для роботи з відкритими даними.

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8 травня слідчий подав клопотання до Ужгородського районного суду про тимчасове доступі до речей і документів осіб, які отримали один мільйон гривень шляхом шахрайства.

У судовому рішенні вказується, що потерпілий перевів один мільйон гривень на картковий рахунок ПриватБанку. Згідно з домовленістю, підозрювані мали перевести криптовалюту біткойн в обмін на гроші. Замість цього потерпілий криптовалюта не отримав, гроші також повернути не вдалося.

У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння правопорушення може бути причетне ОСОБА_5, якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" були перераховані кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюта Bitcoin. Однак надалі потерпілий ОСОБА_3 не отримав ні криптовалюта, ні власних, перерахованих, засобів
– йдеться в судовому рішенні.

Теги: Новини України Біткойн Шахрайство Новини Закарпаття Гроші
Джерело: 24 Канал
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