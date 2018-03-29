Мошенники изобрели новый способ кражи денег с кредиток

В Черкассах появилась новая схема мошенничества. Аферисты узнают номер телефона, к которому привязана банковская карта, и обращаются в отделение оператора мобильной связи для получения дубликата сим-карты.

Об этом сообщил ресурс "Internet.ua".

Дубликат выдают, когда человек может назвать номер, на который чаще всего звонит абонент. Например, это может быть номер матери, мужа, жены. А также, сумму последнего пополнения, как правило, аферисты сами же пополняют счет накануне на 5-10 гривен. После этого сим-карту в телефоне владельца блокируют, а у них – активируют. Потом они делают запрос в Приватбанк на пароль от "Приват24", повышают кредитные лимиты и снимают все частные и кредитные средства.

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От новой аферы пострадала черкасская семья Александра Филькова. По его словам, мошенники обманули их на 38 500 гривен. Пострадавшие уже обратились в правоохранительные органы.

На сегодня нам известно более 20 случаев за последнее время, и люди продолжают обращаться. Их загоняют в долги с процентами, а деньги воруют кредитные,

– рассказал Александр Фильков.

Мужчина возглавил инициативную группу пострадавших от мошенников, обратился в банк и к мобильному оператору, а также к городским избранникам, чтобы те подняли проблему на ближайшем сессионном заседании.