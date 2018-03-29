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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Шахраї винайшли новий спосіб крадіжки грошей з кредиток

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Шахраї винайшли новий спосіб крадіжки грошей з кредиток
Шахраї винайшли новий спосіб крадіжки грошей з кредиток / Фото з вільних джерел

У Черкасах з'явилась нова схема шахрайства. Аферисти дізнаються номер телефону, до якого прив'язана банківська карта, і звертаються у відділення оператора мобільного зв'язку для отримання дубліката сім-картки.

Про це повідомило "Internet.ua".

Дублікат видають, коли людина може назвати номер, на який найчастіше телефонує абонент. Наприклад, це може бути номер матері, чоловіка, дружини. А також, суму останнього поповнення, як правило, аферисти самі ж поповнюють рахунок напередодні на 5-10 гривень. Після цього сім-картку в телефоні власника блокують, а у них – активують. Потім вони роблять запит у Приватбанк на пароль від "Приват24", підвищують кредитні ліміти і знімають усі приватні та кредитні кошти.

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Від нової афери постраждала черкаська родина Олександра Фількова. За його словами, шахраї ошукали їх на 38 500 гривень. Постраждалі вже звернулись до правоохоронних органів.

На сьогодні нам відомо понад 20 випадків за останній час, і люди продовжують звертатися. Їх заганяють у борги з відсотками, а гроші крадуть кредитні,
– розповів Олександр Фільков.

Чоловік очолив ініціативну групу постраждалих від шахраїв, звернувся до банку і мобільного оператора, а також до міських обранців, щоб ті підняли проблему на найближчому сесійному засіданні.

Теги: Новини України Кримінальні новини Гроші Новини Черкас Шахрайство
Джерело: 24 Канал
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