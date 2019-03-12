Мошенники придумали новую аферу для клиентов "ПриватБанка"

Злоумышленники придумали новую схему, как обмануть клиентов "Приватбанка". Так, мошенники предлагают в сети фейковое вознаграждение в 8 тысяч гривен.

Сообщение с предложениями о выигрыше от имени банка рассылают аферисты, сообщила глава пресс-службы "Приватбанка" Инна Музычук.

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Чтобы получить обещанные деньги, достаточно якобы принять участие в простом опросе. Что же происходит после завершения опроса – неизвестно. Однако в "Приватбанке" утверждают, что компания не имеет никакого отношения к этому опросу.

Если же у клиентов банка возникают какие-то подозрения относительно подобных конкурсов и акций, в "Приватбанке" просят звонить на "горячую линию" по номеру 3700.