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      Как отличить фальшивый сайт банка от настоящего: советы киберполиции

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      Как отличить фальшивый сайт банка от настоящего
      Как отличить фальшивый сайт банка от настоящего / Фото из открытых источников

      Чтобы получить финансовую и личную информацию, кибермошенники открывают фальшивые сайты банков и присылают на электронную почту пользователей фишинговые письма.

      Об этом в Facebook сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

      Согласно сообщению, чтобы отличить фейковый банковский сайт от оригинального, нужно обращать внимание на "всплывающие окна" сайта. В частности, фальшивые сайты часто требуют подавать банковские реквизиты, однако банковские учреждения на самом деле так не делают.

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      Кроме того, фальшивые сайты могут иметь недостатки оформления, такие как грамматические ошибки.

      В полиции советуют не торопиться и не щелкать на подозрительный сайт банка в электронных письмах. Вводить адрес сайта вручную, или выбирать из закладок.

      Фальшиві сайти банків фішинг шахрйаство хакери
      Советы, как не попасть на крючок киберпреступников

      Кібершахрайство хакери фейкові сайти банки кіберполіція
      Советы от киберполиции


      Что такое фишинг?
      Это схема, по которой хакеры заставляют пользователей передавать конфиденциальную информацию, например пароли и номера социального страхования. Она обычно предусматривает отправку сообщения спама, которое производит впечатление, будто исходит из доверенного источника, например из банка (это наживка). В сообщении спама содержится ссылка на мошеннический сайт, что выдается за доверенный источник (это ловушка). Пользователь, ничего не подозревая, вводит информацию, которая интересует хакеров, считая, что находится на сайте, который заслуживает доверия.

      Теги: Новости Украины Кибербезопасность Полиция Банки Интернет Мошенничество хакеры
      Источник: 24 канал
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