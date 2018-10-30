Як відрізнити фальшивий сайт банку від справжнього: поради кіберполіції

Щоб отримати фінансову та особисту інформацію, кібершахраї відкривають фальшиві сайти банків і надсилають на електронну пошту користувачів фішингові листи.

Про це у Facebook повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції.

Згідно з повідомленням, щоб відрізнити фейковий банківський сайт від оригінального, потрібно звертати увагу на "спливні вікна" сайту. Зокрема, фальшиві сайті часто вимагають подавати банківські реквізити, проте банківські установи насправді так не роблять.

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Окрім того, фальшиві сайти можуть мати вади оформлення, такі як граматичні помилки.

У поліції радять не квапитися і не клацати на підозрілий сайт банку в електронних листах. Вводити адресу сайту краще вручну, або обирати із закладок.



Поради, як не потрапити на гачок кібершахраїв



Поради від кіберполіції



Що таке фішинг? Це схема, за якою хакери змушують користувачів передавати конфіденційну інформацію, наприклад паролі та номери соціального страхування. Вона зазвичай передбачає надсилання повідомлення спаму, яке складає враження, ніби походить із довіреного джерела, наприклад із банку (це наживка). У повідомленні спаму міститься посилання на шахрайський сайт, що видається за довірене джерело (це пастка). Користувач, нічого не підозрюючи, вводить інформацію, яка цікавить хакерів, вважаючи, що перебуває на сайті, який заслуговує на довіру.