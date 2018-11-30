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      Мощное землетрясение на Аляске магнитудой 7.0: в штате введено чрезвычайное положение

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В пятницу, 30 ноября, в городе Анкоридж штат Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. В связи с серьезной угрозой цунами в штате ввели режим чрезвычайного положения.

      Об этом сообщили в Геологическом центре США.

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      Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии примерно 13 километров от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

      Впоследствии на расстоянии в 4 километра от города произошел повторный толчок магнитудой 5,8.

      В Национальном центре предупреждения о цунами США сообщили, что в результате землетрясения есть серйозная угроза цунами.

      После этого губернатор штата Билл Уокер в Twitter сообщил о введении чрезвычайного положения.

      После большого землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом,
      – подчеркнул он.

      Губернатор также отметил, что в результате землетрясения зафиксированы значительные повреждения дорог, мостов и зданий.

      Жители города Анкоридж в соцсетях сообщили, что подземные толчки были сильно ощутимы. Пока никакой информации о жертвах не сообщается.

       

      Теги: Новости США Землетрясение
      Источник: 24 Канал
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