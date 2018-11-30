Потужний землетрус на Алясці магнітудою 7.0: у штаті запроваджено надзвичайний стан

У п'ятницю, 30 листопада, у місті Анкоридж штат Аляска стався потужний землетрус магнітудою 7,0. У зв'язку із серйозною загрозою цунамі у штаті ввели режим надзвичайного стану.

Про це повідомили у Геологічному центрі США.

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Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на відстані приблизно 13 кілометрів від міста. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 кілометрів.

Згодом на відстані 4 кілометрів від міста стався повторний поштовх магнітудою 5,8.

У Національному центрі попередження про цунамі США повідомили, що внаслідок землетрусу є загроза цунамі.

Після цього губернатор штату Білл Уокер у Twitter повідомив про запровадження надзвичайного стану.

Після великого землетрусу я оголосив про наявність стихійного лиха. Перебуваю в безпосередньому контакті з Білим домом,

– наголосив він.

Губернатор також зауважив, що внаслідок землетрусу зафіксовані значні пошкодження доріг, мостів та будівель.

(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe. — Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 листопада 2018 р.

(2/2) From the incident command center established at Joint Base Elmendorf and Richardson we are closely monitoring reports of aftershocks and assessing damage to roads, bridges and buildings.



My family is praying for yours. God bless Alaska. — Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 листопада 2018 р.

Жителі міста Анкорідж у соцмережах повідомили, що підземні поштовхи були сильно відчутні. Наразі жодної інформації про жертви не повідомляється.

There was just a MONSTER earthquake in Anchorage. I was getting coffee in a store at the time. Here's the shelves. pic.twitter.com/SqERuX7FRH — David Harper (@slicedfriedgold) 30 листопада 2018 р.