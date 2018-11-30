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      Потужний землетрус на Алясці магнітудою 7.0: у штаті запроваджено надзвичайний стан

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 30 листопада, у місті Анкоридж штат Аляска стався потужний землетрус магнітудою 7,0. У зв'язку із серйозною загрозою цунамі у штаті ввели режим надзвичайного стану.

      Про це повідомили у Геологічному центрі США.

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      Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на відстані приблизно 13 кілометрів від міста. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 кілометрів.

      Згодом на відстані 4 кілометрів від міста стався повторний поштовх магнітудою 5,8.

      У Національному центрі попередження про цунамі США повідомили, що внаслідок землетрусу є загроза цунамі.

      Після цього губернатор штату Білл Уокер у Twitter повідомив про запровадження надзвичайного стану.

      Після великого землетрусу я оголосив про наявність стихійного лиха. Перебуваю в безпосередньому контакті з Білим домом,
      – наголосив він.

      Губернатор також зауважив, що внаслідок землетрусу зафіксовані значні пошкодження доріг, мостів та будівель.

      Жителі міста Анкорідж у соцмережах повідомили, що підземні поштовхи були сильно відчутні. Наразі жодної інформації про жертви не повідомляється.

       

      Теги: Новини США Землетрус
      Джерело: 24 Канал
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