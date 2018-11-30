Перший день саміту G20 у Аргентині розбурхав землетрус

Наразі у Аргентині триває саміт лідерів країн "Великої двадцятки", щоправда перший день форуму відзначився однією резонансною подією. Так, поблизу столиці країни Буенос-Айреса стався землетрус магнітудою 3,8.

Про це повідомляє Національний інститут Аргентини із запобігання сейсмічним активностям.

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За словами фахівців, землетрус стався на глибині 25 кілометрів у 33 кілометрах від Буенос-Айреса.



У перший день саміту лідерів країн "Великої двадцятки" поблизу Буенос-Айреса стався землетрус

Як зауважив журналіст "Голосу Америки" Стів Херман, було чутно гуркіт та видно, як хитається люстра.

"Я сидів поруч з Вільямом Галло (репортер "Голосу Америки" – 24 канал) в прес-центрі Білого Дому тут, у Буенос-Айресі, і ми почули гул і побачили, що люстри злегка гойдаються. Я запевнив його, що як ветеран багатьох сейсмічних подій це не землетрус. Я помилився", – зазначив він.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk — Steve Herman (@W7VOA) 30 November 2018

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель пропустила відкриття саміту G20, оскільки літак, на якому вона летіла, змушеним був здійснити вимушену посадку через технічні проблеми.