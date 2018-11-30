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      Перший день саміту G20 у Аргентині розбурхав землетрус

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      Поблизу Буенос-Айреса, де розпочався саміт G20, стався землетрус магнітудою 3,8 (ілюстративне фото)
      Поблизу Буенос-Айреса, де розпочався саміт G20, стався землетрус магнітудою 3,8 (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      Наразі у Аргентині триває саміт лідерів країн "Великої двадцятки", щоправда перший день форуму відзначився однією резонансною подією. Так, поблизу столиці країни Буенос-Айреса стався землетрус магнітудою 3,8.

      Про це повідомляє Національний інститут Аргентини із запобігання сейсмічним активностям. 

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      За словами фахівців, землетрус стався на глибині 25 кілометрів у 33 кілометрах від Буенос-Айреса.

      Землетрус, Аргентина, G20, стихійні лиха
      У перший день саміту лідерів країн "Великої двадцятки" поблизу Буенос-Айреса стався землетрус

      Як зауважив журналіст "Голосу Америки" Стів Херман, було чутно гуркіт та видно, як хитається люстра.

      "Я сидів поруч з Вільямом Галло (репортер "Голосу Америки" – 24 канал) в прес-центрі Білого Дому тут, у Буенос-Айресі, і ми почули гул і побачили, що люстри злегка гойдаються. Я запевнив його, що як ветеран багатьох сейсмічних подій це не землетрус. Я помилився", – зазначив він.

      До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель пропустила відкриття саміту G20, оскільки літак, на якому вона летіла, змушеним був здійснити вимушену посадку через технічні проблеми.

      які події очікуються на саміті G20 у Аргенині:
      Теги: Стихійні лиха Землетрус Надзвичайні ситуації Аргентина G20
      Джерело: 24 канал
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