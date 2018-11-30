Літак з Ангелою Меркель здійснив вимушену посадку: канцлер прокоментувала причину несправності

Літак Airbus A340, на борту якого перебувала канцлер Німеччини Ангела, через 20 хвилин після початку польоту відправив екстрений код 7600 та здійснив вимушену посадку у німецькому Кельні.

Про це інформує Welt на своєму сайті.

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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала вимушену посадку літака, на якому вона летіла. На місці приземлення повітряне судно чекали автомобілі пожежної служби. Причиною стали несправності в електронних системах повітряного судна.

Вони мають дуже відмінну команду, а команда мала самого досвідченого капітана. Поодинокий випадок несправності у системі не повинен змушувати нас міняти все,

— прокоментувала Ангела Меркель.

Як повідомляє німецьке видання, технічні проблеми на Airbus A340 стосувалися всіх систем, які забезпечували зв’язок із землею. Вже після 20 хвилин польоту пілот відправив аварійний код 7600. Його використовують при втраті зв’язку з диспетчерською.

Через ці події канцлер Німеччини пропустить відкриття саміту G20, що розпочинається 30 листопада у Буенос-Айресі. На порядку денному буде вбачатись світова торговельна напруга, що підкріплюється торговою війною президента США Дональда Трампа з Китаєм.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп офіційно скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині через напад Росії на українські судна в Азовському морі.